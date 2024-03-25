GINNASTICA RITMICA,IL DEBUTTO VINCENTE DI E-SPACE MULTISPORT CON 13 MEDAGLIE AL REGIONALE 2024
Questo fine settimana, le giovani atlete del club E-Space Multisport di Paternò hanno fatto il loro debutto al Campionato Regionale di Ginnastica Ritmica con ben 13 Medaglie, l'evento organizzato da Opes si é tenuto a Ragalna. Nonostante fosse la loro prima partecipazione, le atlete hanno dimostrato un talento straordinario sotto la guida dell'insegnante Martina Tabbacco.
Risultati del Team E-Space Multisport di Paternò:
Medaglia d'oro:
- Borzí Giulia
- Magrí Giorgia
- Russo Paola
Medaglia d'Argento:
- Corallo Ginevra
- Gualdo Alice
- Massara Ginevra
- Puglisi Aurora
- Tummino Vittoria
- Virgillito Aurora
Medaglia di Bronzo:
- Anicito Giada
- Beatrice Bergamo
- Buglio Clarissa
- Ruta Sofia
La performance delle atlete di E-Space Multisport di Paternò è stata elogiata dagli spettatori e dai giudici presenti, dimostrando il loro impegno.
Con il supporto continuo dell'insegnante Martina Tabbacco e dell'intero staff del club, ci si aspetta che queste giovani promesse continuino a brillare e a ottenere grandi successi nelle future competizioni.