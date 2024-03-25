95047

GINNASTICA RITMICA,IL DEBUTTO VINCENTE DI E-SPACE MULTISPORT CON 13 MEDAGLIE AL REGIONALE 2024

Questo fine settimana, le giovani atlete del club E-Space Multisport di Paternò hanno fatto il loro debutto al Campionato Regionale di Ginnastica Ritmica con ben 13 Medaglie, l'evento organizzato da O...

A cura di Redazione Redazione
25 marzo 2024 08:13
GINNASTICA RITMICA,IL DEBUTTO VINCENTE DI E-SPACE MULTISPORT CON 13 MEDAGLIE AL REGIONALE 2024 -
News
Sport
Condividi

Questo fine settimana, le giovani atlete del club E-Space Multisport di Paternò hanno fatto il loro debutto al Campionato Regionale di Ginnastica Ritmica con ben 13 Medaglie, l'evento organizzato da Opes si é tenuto a Ragalna. Nonostante fosse la loro prima partecipazione, le atlete hanno dimostrato un talento straordinario sotto la guida dell'insegnante Martina Tabbacco.

Risultati del Team E-Space Multisport di Paternò:

Medaglia d'oro:

  • Borzí Giulia
  • Magrí Giorgia
  • Russo Paola

Medaglia d'Argento:

  • Corallo Ginevra
  • Gualdo Alice
  • Massara Ginevra
  • Puglisi Aurora
  • Tummino Vittoria
  • Virgillito Aurora

Medaglia di Bronzo:

  • Anicito Giada
  • Beatrice Bergamo
  • Buglio Clarissa
  • Ruta Sofia

La performance delle atlete di E-Space Multisport di Paternò è stata elogiata dagli spettatori e dai giudici presenti, dimostrando il loro impegno.

Con il supporto continuo dell'insegnante Martina Tabbacco e dell'intero staff del club, ci si aspetta che queste giovani promesse continuino a brillare e a ottenere grandi successi nelle future competizioni.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047