GINNASTICA RITMICA,IL DEBUTTO VINCENTE DI E-SPACE MULTISPORT CON 13 MEDAGLIE AL REGIONALE 2024

Questo fine settimana, le giovani atlete del club E-Space Multisport di Paternò hanno fatto il loro debutto al Campionato Regionale di Ginnastica Ritmica con ben 13 Medaglie, l'evento organizzato da Opes si é tenuto a Ragalna. Nonostante fosse la loro prima partecipazione, le atlete hanno dimostrato un talento straordinario sotto la guida dell'insegnante Martina Tabbacco.

Risultati del Team E-Space Multisport di Paternò:

Medaglia d'oro:

Borzí Giulia

Magrí Giorgia

Russo Paola

Medaglia d'Argento:

Corallo Ginevra

Gualdo Alice

Massara Ginevra

Puglisi Aurora

Tummino Vittoria

Virgillito Aurora

Medaglia di Bronzo:

Anicito Giada

Beatrice Bergamo

Buglio Clarissa

Ruta Sofia

La performance delle atlete di E-Space Multisport di Paternò è stata elogiata dagli spettatori e dai giudici presenti, dimostrando il loro impegno.

Con il supporto continuo dell'insegnante Martina Tabbacco e dell'intero staff del club, ci si aspetta che queste giovani promesse continuino a brillare e a ottenere grandi successi nelle future competizioni.