Gioco del Calcio nascosto in Facebook Messenger
Mentre sono in pieno svolgimento gli Europei di Calcio 2016 in Francia, in Facebook Messenger è stato lanciato un nuovo gioco 'nascosto' proprio sul calcio.Come si gioca. Lo scopo del gioco è di far r...
Mentre sono in pieno svolgimento gli Europei di Calcio 2016 in Francia, in Facebook Messenger è stato lanciato un nuovo gioco 'nascosto' proprio sul calcio.
Come si gioca. Lo scopo del gioco è di far rimbalzare la palla il maggior numero possibile di volte, senza farla cadere al fondo dello schermo. Per lanciare in alto la palla bisogna fare tap sul pallone, quindi bisogna riprendere il pallone quando sta tornando verso la parte bassa dello schermo, simulando così il palleggio. Ogni volta che un palleggio viene portato a termine con successo si vede aumentare di 1 punto il contatore, mentre nella parte in alto dello schermo si può' vedere la emoji della faccina sorridente; se si sbaglia il palleggio, l'emoji diventa triste. Mano a mano che il numero di palleggi aumenta (già' superati i 10 palleggi consecutivi) iniziano ad arrivare delle distrazioni sullo schermo per complicare il gioco.
Come si attiva. si attiva semplicemente inviando la emoji del pallone da calcio ad un amico in un semplice messaggio di chat, quindi bisogna toccare tale messaggio inviato all'interno della chat e niente altro: il gioco viene subito attivato, e si entra in una schermata con un pallone da calcio e un contatore che indica i palleggi fatti..