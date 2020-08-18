GIOELE, L'APPELLO DEL PADRE: "CERCATE MIO FIGLIO CON ME..." ED ARRIVA L'ESERCITO PER LE RICERCHE
Proseguono da 15 giorni le ricerche di Gioele,il bimbo di 4 anni scomparso a Caronia con la mamma,trovata poi morta.Il padre ha lanciato su Fb un appello, invitando tutti a partecipare alle ricerche d...
A cura di Redazione
18 agosto 2020 16:26
Proseguono da 15 giorni le ricerche di Gioele,il bimbo di 4 anni scomparso a Caronia con la mamma,trovata poi morta.
Il padre ha lanciato su Fb un appello, invitando tutti a partecipare alle ricerche del figlio presentandosi domani "presso il centro di coordinamento sulla ss113 al distributore di benzina Ip di Caronia".Segue la raccomandazione a "indossare abbigliamento adeguato"alle ricerche anche in mezzo ai rovi.Intanto oggi è stato annunciato l'arrivo di 10 squadre dell'esercito per aiutare a trovare il bimbo.