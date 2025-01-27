GIORNO DELLA MEMORIA: PATERNÒ PROMUOVE LA RIFLESSIONE CON UNA SELEZIONE DI LIBRI PER NON DIMENTICARE

Paternò ricorda il Giorno della Memoria con una settimana di riflessione, dal 27 gennaio all’1 febbraio, presso la Biblioteca Comunale “G.B. Nicolosi”. Sarà disponibile un’accurata selezione di libri...

Paternò ricorda il Giorno della Memoria con una settimana di riflessione, dal 27 gennaio all’1 febbraio, presso la Biblioteca Comunale “G.B. Nicolosi”.

Sarà disponibile un’accurata selezione di libri pensata per offrire spunti di riflessione su una delle più tragiche pagine della storia dell’umanità: l’Olocausto.

L’iniziativa, promossa dall’Assessorato alla Cultura nell’ambito del patto per la lettura, è rivolta a giovani e adulti, invitandoli a scoprire nuovi libri, ricevere suggerimenti e partecipare a un percorso di memoria collettiva.

La Biblioteca diventerà un luogo di incontro e condivisione, dove storie e testimonianze guideranno una riflessione profonda sui valori di pace, tolleranza e rispetto.

“Con questa iniziativa, l’obiettivo è stimolare una riflessione profonda sulla memoria storica e sull’importanza di non dimenticare, affinché le generazioni future possano apprendere dagli eventi che hanno segnato la nostra storia,” ha dichiarato l’Assessore alla Cultura, Giovambattista Caruso.

“La Biblioteca Comunale si trasforma così in un vero e proprio punto di riferimento culturale, un luogo dove, attraverso la lettura di testi significativi e il confronto tra le diverse prospettive, possiamo crescere insieme.

Affrontare temi come la pace, il rispetto reciproco e la solidarietà è essenziale per costruire un presente più consapevole e un futuro migliore, valori che sono alla base della nostra comunità e della nostra crescita collettiva.”

Il Sindaco di Paternò, Nino Naso, ha sottolineato: “Il Giorno della Memoria è un’occasione per riflettere su uno degli episodi più dolorosi e significativi della storia dell’umanità, l’Olocausto.

Paternò è impegnata a mantenere viva questa memoria storica, affinché le nuove generazioni possano portare avanti il ricordo e costruire un futuro di pace e unità.”

L’intera comunità è invitata a partecipare a questo momento di ricordo e impegno verso un futuro migliore.