GIOVANNI ALLEVI E IL POST DALL'OSPEDALE: "CE LA STIAMO METTENDO TUTTA! ASPETTATEMI!"

Il musicista e compositore ha condiviso sui social un post in cui ha rassicurato i fan sulle sue condizioni di salute. Nei mesi scorsi Allevi aveva annunciato pubblicare di essere malato e doversi cur...

Il musicista e compositore ha condiviso sui social un post in cui ha rassicurato i fan sulle sue condizioni di salute. Nei mesi scorsi Allevi aveva annunciato pubblicare di essere malato e doversi curare per un mieloma. Nel post, Allevi si è mostrato sorridente, con una garza sul braccio, e sul petto il libro “L’arte della guarigione” di Franco Voltaggio. Il post ha ricevuto migliaia di like e commenti.

Giovanni Allevi ha pubblicato sui social un post in cui ha aggiornato i fan sul suo percorso di cura. Il musicista si è scattato una foto con il suo libro preferito e ha spiegato il motivo della scelta: “Un libro che ho amato moltissimo ai tempi dell’università. Per secoli la guarigione è stata un’arte magica, sciamanica, dove il talento del medico alchimista incontrava la piena fiducia del paziente, che si abbandonava alle sue visioni”. Poi Allevi ha proseguito: “La scienza intanto ha fatto passi da gigante senza dimenticare quel passato.

Qui in Istituto si respirano il talento, l’intuizione, la forte volontà di guarire ed alleviare le sofferenze, con un farmaco, ma anche con un sorriso. Ce la stiamo mettendo tutta! Aspettatemi!”. Il musicista si sta sottoponendo alle sedute di chemioterapia e seppur in un momento delicato della sua lotta alla malattia non ha intenzione di farsi sopraffare dal dolore.

Allevi ha anche composto una canzone dal titolo Mieloma in segno di vicinanza e affetto a coloro che soffrono e combattono la stessa malattia.