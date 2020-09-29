GIRO D’ITALIA GLI ORARI DEL PASSAGGIO DELLA CORSA A PATERNO'
Paternò e non solo in fermento per il passaggio della terza tappa del Giro d'Italia, giorno 05 ottobre 2020. Partenza da Enna prevista alle 12,25 150 chilometri di percorso con arrivo sull'Etna (Piano Provenzana 1.775) , sarà il primo arrivo in quota del Giro d’Italia. Una salita inedita, già scalata in parte nel 2011, attaccata da nord (Linguaglossa) per giungere a Piano Provenzana.
Ecco il dettaglio del cronoprogramma, con passaggi e orari nei diversi comuni del territorio previsti a seconda della velocità, che tiene conto di una ipotetica, realistica velocità media, compresa tra 35 e 39 km/h.
I ciclisti in gara arriveranno nel territorio di Adrano, con il passaggio presso la centrale solare "Eurelios" tra le 13.48 e le 13.56, si prosegue sulla "vecchia" ss121 con passaggio a Paternò su via Vittorio Emanuele previsto tra le 14.09 e le 14.19.
Il gruppo si dirigerà poi verso Belpasso (14.29- 14.43), Nicolosi (14.38- 14.53).
L'arrivo sull'Etna a Piano Provenzana, a seconda della velocità di gara, è in programma tra le 16.15 e le 16.44