GIRO D'ITALIA, TIFOSO LO FA CADERE E IL CORRIDORE LO PRENDE A SCHIAFFI - VIDEO

L'imprevisto, la caduta, la furia. Protagonista a 5 chilometri dall'arrivo della ventesima tappa del Giro d'Italia, tra Feltre e Croce d'Aune-Monte Avena - il ciclista Miguel-Angel Lopez, leader con la sua Maglia Bianca della classifica dei giovani.

Il ciclista era stato affiancato da un tifoso che lo seguiva incitandolo durante una salita.

L'uomo però è finito contro un altro spettatore carambolando sul ciclista che è inevitabilmente caduto.

Così la furia del colombiano che ha schiaffeggiato il tifoso.

All'arrivo Lopez ha commentato: "Ero furibondo, pensavo di poter vincere la tappa. La mia reazione? Adrenalina pura. In quei momenti è difficile controllarsi".