GIUSEPPE SCHILLACI CONQUISTA L'ORO ALLE RAPPRESENTATIVE REGIONALI FIJLKAM 202

Il 16 novembre 2024, la Sicilia ha celebrato un trionfo significativo grazie alla vittoria dell'atleta master Giuseppe Schillaci, che ha conquistato la medaglia d'oro alle Rappresentative regionali FIJLKAM.

Con questa prestazione impeccabile, Schillaci ha chiuso in modo eccellente un anno già ricco di successi, confermandosi una figura di spicco nel panorama del karate nazionale.

La competizione, che ha visto la partecipazione dei migliori atleti, provenienti da tutta Italia, si è rivelata particolarmente agguerrita. Schillaci, confrontandosi con avversari di grande esperienza, ha dimostrato una determinazione e una lucidità fuori dal comune, superando ogni ostacolo con maestria.

La forte determinazione e la perfetta gestione dei combattimenti hanno permesso a Schillaci di dominare i suoi avversari con autorità. Il segreto di queste vittorie risiedono nel talento e nell’impegno costante dell’atleta paternese.

Parte di questo successo si deve al supporto di Nando Olivelli, arbitro mondiale, il cui contributo, durante gli allenamenti, ha permesso a Schillaci di affinare ulteriormente la sua conoscenza delle regole e di tradurla in prestazioni vincenti.

Un'intesa che ha dato i suoi frutti, trasformando ogni competizione in un’occasione di

vittoria.

Con questa vittoria, Schillaci porta lustro alla sua terra, confermando la Sicilia come protagonista nel karate italiano.

Un finale di stagione che suggella un anno da incorniciare per l'atleta siciliano, simbolo di eccellenza sportiva e dedizione.