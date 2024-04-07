GRAVE INCIDENTE A CENTURIPE, ELISOCCORSO SUL POSTO

AGGIORNAMENTO Bilancio di due persone rimaste ferite nell'indidente che si è verificato nella mattinata di oggi, 07 Aprile 2024 sulla Strada Provinciale 41, nei pressi della zona industriale di Centur...

AGGIORNAMENTO

Bilancio di due persone rimaste ferite nell'indidente che si è verificato nella mattinata di oggi, 07 Aprile 2024 sulla Strada Provinciale 41, nei pressi della zona industriale di Centuripe.

Per cause al vaglio da parte dell'autorità si è verificato un violento scontro tra due mezzi, una Fiat 600 ed un trattore. Entrambi i conducenti sono rimasti feriti.

Ad avere la peggio l'uomo che era a bordo del trattore , per lui si è reso necessario il trasporto in elisoccorso all'ospedale Cannizzaro di Catania.

Al momento non si conosce la prognosi.

Grazie alla segnalazione della nostra lettrice per la segnalazione