GRAVE INCIDENTE A MASCALUCIA: CENTAURO FERITO IN UNO SCONTRO TRA SCOOTER E AUTO

Ieri sera, in via Alcide De Gaspari a Mascalucia, si è verificato un violento incidente stradale coinvolgendo uno scooter e una Seat Ibiza. Le cause dell'accaduto sono al vaglio delle autorità compete...

Ieri sera, in via Alcide De Gaspari a Mascalucia, si è verificato un violento incidente stradale coinvolgendo uno scooter e una Seat Ibiza. Le cause dell'accaduto sono al vaglio delle autorità competenti.

L'incidente ha avuto conseguenze gravi per il conducente dello scooter, il quale, a seguito dell'impatto, è caduto violentemente a terra riportando serie ferite. Dopo essere stato soccorso sul posto, è stato trasportato d'urgenza in ospedale per ricevere le cure necessarie e per gli accertamenti del caso.

Fortunatamente, sembrerebbe che il conducente dell'auto non abbia riportato gravi conseguenze a seguito dello scontro.

Sul luogo dell'incidente è intervenuta la polizia municipale per effettuare i dovuti rilievi e per stabilire l'esatta dinamica dell'accaduto.

Al momento, non sono ancora chiare le circostanze che hanno portato a questo grave incidente, ma le autorità stanno lavorando per fare piena luce sulla vicenda e per accertare eventuali responsabilità.