GRAVE INCIDENTE A MISTERBIANCO, AUTO SI RIBALTA, FERITA DONNA

Misterbianco, 18 novembre 2024 - Grave incidente nel pomeriggio di oggi a Misterbianco, dove un’auto si è ribaltata in via Girolamo Rosano, provocando momenti di grande apprensione.

Il sinistro è avvenuto intorno alle ore 15, quando, per cause ancora in corso di accertamento da parte della Polizia Municipale, la conducente di un’autovettura ha perso il controllo del mezzo.

L’auto, dopo aver colpito violentemente dei veicoli parcheggiati, danneggiandoli, si è ribaltata, terminando la sua corsa al centro della carreggiata, con le gomme rivolte verso l’alto.

Sul posto è intervenuta immediatamente un’ambulanza per prestare le prime cure alla donna, che è stata successivamente trasportata in ospedale per accertamenti e cure.

Al momento, la prognosi della conducente non è nota.

Le operazioni di messa in sicurezza del luogo dell’incidente hanno richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco.

La strada è stata chiusa al traffico per consentire i rilievi e le operazioni di rimozione dei mezzi coinvolti, con la deviazione dei veicoli verso le vie limitrofe.

Le autorità locali stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell’incidente e individuare eventuali responsabilità.