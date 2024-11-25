GRAVE INCIDENTE A PEDARA: TRE FERITI NELLO SCONTRO TRA DUE AUTO, UNA SI RIBALTA

Un grave incidente si è verificato ieri sera in via Capuana, a Pedara, coinvolgendo due autovetture: un’Alfa Romeo Giulietta e una Fiat Panda. L’impatto, di notevole violenza, ha provocato il ribaltam...

Un grave incidente si è verificato ieri sera in via Capuana, a Pedara, coinvolgendo due autovetture: un’Alfa Romeo Giulietta e una Fiat Panda. L’impatto, di notevole violenza, ha provocato il ribaltamento laterale della Panda, generando momenti di apprensione per gli occupanti.

Il bilancio è di tre feriti: due donne e un uomo. Dopo l’intervento tempestivo dei soccorritori, le vittime sono state stabilizzate sul posto e successivamente trasferite in ospedale per accertamenti e cure. Al momento, non si hanno informazioni precise sulla gravità delle loro condizioni.

L’intervento dei Vigili del Fuoco è stato fondamentale per le operazioni di soccorso e per la messa in sicurezza dei veicoli coinvolti, mentre la Polizia Municipale ha effettuato i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Le cause dello scontro sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.

Il tratto di via Capuana interessato dall’incidente ha subito notevoli rallentamenti durante le operazioni, causando disagi al traffico.

Questo episodio riaccende i riflettori sull’importanza della prudenza alla guida, in particolare nelle ore serali, per garantire maggiore sicurezza sulle strade.