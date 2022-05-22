95047

GRAVE INCIDENTE A PEDARA

22 maggio 2022 10:15
È di due feriti gravi  il bilancio dell’incidente avvenuto intorno alle ventitre e mezza di ieri 21 Maggio 2022 a Pedara,  dove si sono scontrate frontalmente una Peugeot 207  e una Bmw.

La dinamica dell'incidente non è ancora chiara, si stanno occupando dei rilievi i Carabinieri.

Il tutto è accaduto al Viale dello sport.

Feriti in modo serio i  conducenti dei due mezzi, entrambi sono stati trasportati all'ospedale in condizioni serie per i dovuti controlli e cure del caso,  per il conducente di una autovettura per estrarlo dall'abitacolo sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco: l’uomo è stato poi affidato al personale sanitario.

Sul posto sono intervenuti due ambulanze del 118 ed i Carabinieri di Acireale per i rilievi del caso e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Il tratto interessato dal sinistro è rimasto chiuso al transito per consentire le operazioni in sicurezza.

