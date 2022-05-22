GRAVE INCIDENTE A PEDARA
È di due feriti gravi il bilancio dell’incidente avvenuto intorno alle ventitre e mezza di ieri 21 Maggio 2022 a Pedara, dove si sono scontrate frontalmente una Peugeot 207 e una Bmw.La dinamica de...
È di due feriti gravi il bilancio dell’incidente avvenuto intorno alle ventitre e mezza di ieri 21 Maggio 2022 a Pedara, dove si sono scontrate frontalmente una Peugeot 207 e una Bmw.
La dinamica dell'incidente non è ancora chiara, si stanno occupando dei rilievi i Carabinieri.
Il tutto è accaduto al Viale dello sport.
Feriti in modo serio i conducenti dei due mezzi, entrambi sono stati trasportati all'ospedale in condizioni serie per i dovuti controlli e cure del caso, per il conducente di una autovettura per estrarlo dall'abitacolo sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco: l’uomo è stato poi affidato al personale sanitario.
Sul posto sono intervenuti due ambulanze del 118 ed i Carabinieri di Acireale per i rilievi del caso e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.
Il tratto interessato dal sinistro è rimasto chiuso al transito per consentire le operazioni in sicurezza.