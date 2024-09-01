GRAVE INCIDENTE QUESTA MATTINA SULL'A18 TRA GIARRE E FIUMEFREDDO: FERITO GRAVE TRASPORTATO IN ELISOCCORSO

Un grave incidente stradale autonomo si è verificato questa mattina intorno alle 6.30 lungo il tratto autostradale che collega Giarre a Fiumefreddo. Secondo le prime informazioni sarebbe coinvolto n f...

Un grave incidente stradale autonomo si è verificato questa mattina intorno alle 6.30 lungo il tratto autostradale che collega Giarre a Fiumefreddo.

Secondo le prime informazioni sarebbe coinvolto n furgone, che procedeva in direzione di Messina, ha perso il controllo e si è schiantato violentemente con il gaurdrail

Sul luogo dell'incidente sono immediatamente intervenuti i soccorsi, compreso l’elisoccorso, per prestare assistenza alle due persone coinvolte nel sinistro.

L'uomo , che ha riportato le ferite più gravi, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Cannizzaro di Catania in codice rosso per gli accertamenti e le cure del caso.

Oltre all’elisoccorso, sul posto sono giunti anche i sanitari del 118 con due ambulanze, gli agenti della Polizia Stradale e i Vigili del Fuoco del distaccamento di Riposto. Questi ultimi hanno lavorato per mettere in sicurezza l'area e rimuovere i detriti dell'incidente.

Le autorità stanno ancora investigando sulle cause che hanno portato il conducente a perdere il controllo del veicolo.

FOTO PUGLISI - A18 e A20 le Autostrade