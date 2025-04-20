GRAVE INCIDENTE STRADALE A MISTERBIANCO: SCONTRO TRA MICROCAR E PANDA, FERITI
MISTERBIANCO – Grave incidente nella serata di oggi, domenica 20 aprile 2025, a Misterbianco. Il sinistro si è verificato intorno alle ore 20:00 all'incrocio tra via San Nicolò e via Kennedy, per caus...
MISTERBIANCO – Grave incidente nella serata di oggi, domenica 20 aprile 2025, a Misterbianco. Il sinistro si è verificato intorno alle ore 20:00 all'incrocio tra via San Nicolò e via Kennedy, per cause ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.
A essere coinvolti nello scontro, una microcar e una Fiat Panda.
L’impatto, particolarmente violento, ha provocato la perdita di controllo della Panda, che ha terminato la sua corsa contro l’ingresso di un’attività commerciale del posto, una macelleria.
Sul luogo dell’incidente sono intervenute prontamente due ambulanze del 118 per prestare le prime cure ai feriti. Al momento non si conoscono le condizioni precise delle persone coinvolte, né la gravità delle ferite riportate.
Presenti anche i Carabinieri per effettuare i rilievi del caso e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.
Il tratto di strada interessato risulta attualmente chiuso al traffico, con forti disagi alla circolazione nella zona.
Seguono aggiornamenti.