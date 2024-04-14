GRAVE INCIDENTE STRADALE IERI SERA A PATERNÒ: COINVOLTI UN'AUTO E UNO SCOOTER, DUE GIOVANI FERITI

Nella serata di ieri, 13 aprile 2024, intorno alle ore 22:15, Paternò è stata teatro di un grave incidente stradale che ha lasciato due giovani feriti. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause...

Nella serata di ieri, 13 aprile 2024, intorno alle ore 22:15, Paternò è stata teatro di un grave incidente stradale che ha lasciato due giovani feriti.

Le autorità stanno ancora indagando sulle cause di questo tragico evento che ha coinvolto un'auto Audi e uno scooter, avvenuto lungo via Fiume, nei pressi dell'incrocio con via Edmondo De Amicis.

I soccorsi sono stati immediati, con l'arrivo sul posto di due ambulanze del servizio sanitario 118 per prestare le prime cure ai malcapitati.

Purtroppo, i due ragazzi a bordo dello scooter hanno riportato le conseguenze più gravi dell'incidente. Dopo le prime cure somministrate sul luogo dell'incidente, sono stati trasferiti d'urgenza all'ospedale di Paternò per ulteriori accertamenti e cure.

L'intervento dei Carabinieri è stato fondamentale per stabilire l'esatta dinamica dello scontro e raccogliere tutte le informazioni necessarie per l'indagine in corso. La strada è rimasta chiusa per consentire sia le operazioni di soccorso che i rilievi delle forze dell'ordine.

Si spera che l'indagine delle autorità possa far luce sulle cause dell'incidente e che si possano adottare misure per migliorare la sicurezza stradale e prevenire futuri incidenti.