95047

GRAVE INCIDENTE STRADALE IERI SERA A PATERNÒ: COINVOLTI UN'AUTO E UNO SCOOTER, DUE GIOVANI FERITI

Nella serata di ieri, 13 aprile 2024, intorno alle ore 22:15, Paternò è stata teatro di un grave incidente stradale che ha lasciato due giovani feriti. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause...

A cura di Redazione Redazione
14 aprile 2024 08:46
GRAVE INCIDENTE STRADALE IERI SERA A PATERNÒ: COINVOLTI UN'AUTO E UNO SCOOTER, DUE GIOVANI FERITI -
News
Condividi

Nella serata di ieri, 13 aprile 2024, intorno alle ore 22:15, Paternò è stata teatro di un grave incidente stradale che ha lasciato due giovani feriti.

Le autorità stanno ancora indagando sulle cause di questo tragico evento che ha coinvolto un'auto Audi e uno scooter, avvenuto lungo via Fiume, nei pressi dell'incrocio con via Edmondo De Amicis.

I soccorsi sono stati immediati, con l'arrivo sul posto di due ambulanze del servizio sanitario 118 per prestare le prime cure ai malcapitati.

Purtroppo, i due ragazzi a bordo dello scooter hanno riportato le conseguenze più gravi dell'incidente. Dopo le prime cure somministrate sul luogo dell'incidente, sono stati trasferiti d'urgenza all'ospedale di Paternò per ulteriori accertamenti e cure.

L'intervento dei Carabinieri è stato fondamentale per stabilire l'esatta dinamica dello scontro e raccogliere tutte le informazioni necessarie per l'indagine in corso. La strada è rimasta chiusa per consentire sia le operazioni di soccorso che i rilievi delle forze dell'ordine.

Si spera che l'indagine delle autorità possa far luce sulle cause dell'incidente e che si possano adottare misure per migliorare la sicurezza stradale e prevenire futuri incidenti.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047