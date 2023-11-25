GRAVE INCIDENTE STRADALE NELLA NOTTE SULLA SS121
Nella notte, intorno alle ore 2, un grave incidente stradale si è verificato sulla Strada Statale 121 nel tratto compreso tra lo svincolo del centro commerciale e Palazzolo, in direzione Adrano.
Più autovetture sono state coinvolte in uno scontro che ha visto un veicolo fare testacoda, terminando la sua corsa in direzione opposta a causa dell'impatto violento, con conseguente esplosione degli airbag.
Le ambulanze del 118 sono prontamente intervenute sul luogo per prestare le prime cure alle persone coinvolte, ma al momento non si dispone di informazioni sulla gravità delle ferite riportate.
I Carabinieri sono stati chiamati per effettuare i dovuti rilievi e gestire il traffico nella zona interessata, causando rallentamenti nel tratto stradale coinvolto.