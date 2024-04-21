GRAVE INCIDENTE SULLA 284 NEI PRESSI DELLO SVINCOLO BIANCAVILLA, SOCCORSI SUL POSTO

+++FLASHNella serata di oggi, 21 aprile 2023, un grave incidente stradale sì è verificato sulla superstrada 284, nei pressi dello svincolo Biancavilla.Secondo le le prime informazioni si è verificato...

+++FLASH

Nella serata di oggi, 21 aprile 2023, un grave incidente stradale sì è verificato sulla superstrada 284, nei pressi dello svincolo Biancavilla.

Secondo le le prime informazioni si è verificato un violento scontro tra due autovetture, con una delle vetture che si è ribaltata.

Sul posto stanno operando I soccorsi, inclusi i Vigili del Fuoco, sono state dispiegate sul luogo dell'incidente per fornire assistenza e garantire la messa in sicurezza dell'area.

Il traffico sta subendo rallentamenti in entrambi sensi di marcia per consentire alle autorità di operare in assoluta sicurezza.

Al momento, le condizioni delle persone coinvolte nell'incidente non sono ancora note.

Le operazioni di soccorso sono in corso e si spera che vengano fornite ulteriori informazioni non appena disponibili.