GRAVE INCIDENTE SULLA SS121 A MISTERBIANCO: AUTO FINISCE CONTRO IL MURO DELLO SVINCOLO
Misterbianco (CT), 15 aprile 2025 – Grave incidente stradale nella serata di oggi lungo la superstrada 121, in territorio di Misterbianco, nei pressi dello svincolo di immissione sulla tangenziale e/o...
Misterbianco (CT), 15 aprile 2025 – Grave incidente stradale nella serata di oggi lungo la superstrada 121, in territorio di Misterbianco, nei pressi dello svincolo di immissione sulla tangenziale e/o Circonvoluzione di Catania in direzione del capoluogo etneo.
Secondo le prime ricostruzioni, ancora frammentarie, un’autovettura avrebbe perso il controllo andando a schiantarsi violentemente contro il muro laterale dello svincolo.
Il veicolo avrebbe poi effettuato un testa-coda, terminando la sua corsa in contromano rispetto al senso di marcia.
L’impatto è stato particolarmente violento, tanto da causare l’esplosione degli airbag del mezzo. Al momento non risulterebbero coinvolti altri veicoli nel sinistro.
Sul posto è immediatamente intervenuta un’ambulanza del 118 per prestare le prime cure al conducente, successivamente trasportato in ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie. Al momento non si conosce la prognosi.
Il traffico risulta rallentato nel tratto interessato dall’incidente, con disagi alla viabilità in direzione Catania.