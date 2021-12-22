GRAVE INCIDENTE SULLA SS284 IN TERRITORIO DI BIANCAVILLA, SOCCORSI SUL POSTO
Grave incidente nel pomeriggio di oggi, 22 Dicembre 2021, sulla ss284 nel tratto precedente lo spartitraffico direzione Paternó
Il sinistro si è verificato nei pressi dello svincolo di Biancavilla.
Secondo le prime informazioni ad essere coinvolto piu mezzi, sul posto si è reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco per le operazioni di soccorso e delle ambulanze.
Non si conoscano al momento la gravita delle ferite riportate dalle persone.
Il traffico al momento è bloccato per le operazioni di soccorso con lunghe code in entrambe direzioni
NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO