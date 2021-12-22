95047

GRAVE INCIDENTE SULLA SS284 IN TERRITORIO DI BIANCAVILLA, SOCCORSI SUL POSTO

FLASHGrave incidente nel pomeriggio di oggi, 22 Dicembre 2021, sulla ss284 nel tratto precedente lo spartitraffico direzione PaternóIl sinistro si è verificato nei pressi dello svincolo di Biancavilla...

A cura di Redazione Redazione
22 dicembre 2021 15:07
GRAVE INCIDENTE SULLA SS284 IN TERRITORIO DI BIANCAVILLA, SOCCORSI SUL POSTO -
Cronaca
Condividi

FLASH

Grave incidente nel pomeriggio di oggi, 22 Dicembre 2021, sulla ss284 nel tratto precedente lo spartitraffico direzione Paternó

Il sinistro si è verificato nei pressi dello svincolo di Biancavilla.

Secondo le prime informazioni ad essere coinvolto piu mezzi, sul posto si è reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco per le operazioni di soccorso e delle ambulanze.

Non si conoscano al momento la gravita delle ferite riportate dalle persone.

Il traffico al momento è bloccato per le operazioni di soccorso con lunghe code in entrambe  direzioni

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047