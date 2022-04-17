GRAVE INCIDENTE SULL’ASSE DEI SERVIZI NEL POMERIGGIO, UN FERITO
Nel pomeriggio di oggi, la squadra di vigili del fuoco del Distaccamento Sud del Comando Provinciale di Catania, è intervenuta per un incidente stradale autonomo che si è verificato sull’Asse dei Servizi in direzione Siracusa a Catania.
La squadra ha provveduto ad estrarre dall’abitacolo del veicolo uno dei due passeggeri, rimasto incastrato tra le lamiere, per affidarlo al personale sanitario intervenuto sul posto, mentre l’altro era già al di fuori del veicolo.
Sul posto presente anche la Polizia Locale per gli accertamenti di propria competenza.