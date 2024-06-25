GRAVINA DI CATANIA: AUTO CONTRO CONTRO UN MURO, DUE FERITI
Un incidente stradale si è verificato in Via Coviello a Gravina di Catania.Per cause in fase di accertamento da parte delle autorità, il conducente di una Ford Focus ha perso il controllo del veicolo...
Un incidente stradale si è verificato in Via Coviello a Gravina di Catania.
Per cause in fase di accertamento da parte delle autorità, il conducente di una Ford Focus ha perso il controllo del veicolo, schiantandosi violentemente contro un muro.
A bordo della vettura si trovavano due persone, che hanno riportato ferite a seguito dell'impatto.
Sul luogo dell'incidente sono intervenuti immediatamente i soccorritori del 118, che hanno fornito le prime cure ai feriti.
Successivamente, entrambi sono stati trasportati in ospedale per ulteriori accertamenti e trattamenti medici.
Al momento, non si conosce ancora la gravità delle ferite riportate dai passeggeri.
Oltre ai sanitari, sul posto sono giunti anche i Carabinieri, incaricati di svolgere i rilievi necessari per determinare l'esatta dinamica dell'incidente.
Data la gravità dello schianto, è stato richiesto anche l'intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno operato per soccorrere i feriti e mettere in sicurezza il veicolo.