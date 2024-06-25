GRAVINA DI CATANIA: AUTO CONTRO CONTRO UN MURO, DUE FERITI

Un incidente stradale si è verificato in Via Coviello a Gravina di Catania.Per cause in fase di accertamento da parte delle autorità, il conducente di una Ford Focus ha perso il controllo del veicolo...

Per cause in fase di accertamento da parte delle autorità, il conducente di una Ford Focus ha perso il controllo del veicolo, schiantandosi violentemente contro un muro.

A bordo della vettura si trovavano due persone, che hanno riportato ferite a seguito dell'impatto.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti immediatamente i soccorritori del 118, che hanno fornito le prime cure ai feriti.

Successivamente, entrambi sono stati trasportati in ospedale per ulteriori accertamenti e trattamenti medici.

Al momento, non si conosce ancora la gravità delle ferite riportate dai passeggeri.

Oltre ai sanitari, sul posto sono giunti anche i Carabinieri, incaricati di svolgere i rilievi necessari per determinare l'esatta dinamica dell'incidente.

Data la gravità dello schianto, è stato richiesto anche l'intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno operato per soccorrere i feriti e mettere in sicurezza il veicolo.