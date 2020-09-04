GRAVINA DI CATANIA. VANNO A RUBARE AL “KATANÈ” E PORTANO ANCHE LA FIGLIOLETTA: ARRESTATI
I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Gravina di Catania hanno arrestato nella flagranza il 38enne Salvatore TROVATO e la 30enne Grazia SIDOTI, entrambi di Aci Sant’Antonio (CT) e gravati da precedenti specifici, poiché ritenuti responsabili di furto aggravato in concorso.
La fattiva collaborazione tra gli addetti alla sicurezza e l’Arma territoriale ha consentito ai militari di pattuglia di poter bloccare ed arrestare la coppia, mentre tentava di allontanarsi dal centro commerciale Katanè di via Quasimodo con una borsa colma di integratori alimentari, razziati poco prima dagli espositori del supermercato “Ipercoop”.
La refurtiva, del valore di circa 100 euro, è stata restituita al responsabile del supermercato.