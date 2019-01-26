95047

GRAVISSIMO INCIDENTE SULLA SS121 DIREZIONE CATANIA, ELISOCCORSO SUL POSTO

+++FLASH+++Incidente pochi minuti nei pressi della superstrada ss121 all'altezza del rifornimento in direzione Catania.Per cause, ancora sconosciute, incidente autonomo per una Fiat 500 che è andata a...

A cura di Redazione Redazione
26 gennaio 2019 09:52
GRAVISSIMO INCIDENTE SULLA SS121 DIREZIONE CATANIA, ELISOCCORSO SUL POSTO -
News
Condividi

+++FLASH+++

Incidente pochi minuti nei pressi della superstrada ss121 all'altezza del rifornimento in direzione Catania.

Per cause, ancora sconosciute, incidente autonomo per una Fiat 500 che è andata a sbattere violentemente contro il gaurd rail

Sul posto ambulanza del 118 ed i Vigili del Fuoco, atterrato da pochi minuti l'elisoccorso

Si segnalano forti rallentamenti sul traffico

IN AGGIORNAMENTO

GRAVISSIMO INCIDENTE SULLA SS121 DIREZIONE CATANIA, ELISOCCORSO SUL POSTO
GRAVISSIMO INCIDENTE SULLA SS121 DIREZIONE CATANIA, ELISOCCORSO SUL POSTO

GRAVISSIMO INCIDENTE SULLA SS121 DIREZIONE CATANIA, ELISOCCORSO SUL POSTO
GRAVISSIMO INCIDENTE SULLA SS121 DIREZIONE CATANIA, ELISOCCORSO SUL POSTO

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047