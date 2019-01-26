GRAVISSIMO INCIDENTE SULLA SS121 DIREZIONE CATANIA, ELISOCCORSO SUL POSTO
+++FLASH+++Incidente pochi minuti nei pressi della superstrada ss121 all'altezza del rifornimento in direzione Catania.Per cause, ancora sconosciute, incidente autonomo per una Fiat 500 che è andata a...
A cura di Redazione
26 gennaio 2019 09:52
+++FLASH+++
Incidente pochi minuti nei pressi della superstrada ss121 all'altezza del rifornimento in direzione Catania.
Per cause, ancora sconosciute, incidente autonomo per una Fiat 500 che è andata a sbattere violentemente contro il gaurd rail
Sul posto ambulanza del 118 ed i Vigili del Fuoco, atterrato da pochi minuti l'elisoccorso
Si segnalano forti rallentamenti sul traffico
IN AGGIORNAMENTO
GRAVISSIMO INCIDENTE SULLA SS121 DIREZIONE CATANIA, ELISOCCORSO SUL POSTO
GRAVISSIMO INCIDENTE SULLA SS121 DIREZIONE CATANIA, ELISOCCORSO SUL POSTO