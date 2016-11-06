Grazie ai fondi della Vicky Aureliano Onlus messa in sicurezza via Unità d'Italia

Si interverrà anche in via Marco Polo. Ad oltre un anno dalla tragedia che fece quattro giovanissime vittime, l'impegno dell'associazione che sta portando avanti un lavoro incredibile. Ed il prossimo 20 novembre vi sarà un appuntamento da non perdere: "Gl

95047.it Contano solo i fatti. Le parole sono un'altra cosa. Il lungo e importante lavoro dell'associazione Vichy Aureliano Onlus continua. A seguito del Memorial dello scorso 6 marzo tenutosi all’Etnefiere di Etnapolis, l'associazione con in testa la sorella di Vichy, Angelica che ricopre la carica di presidente, ha lavorato instancabilmente per dar vita ad una serie di eventi che puntano i riflettori sulla prevenzione e la sensibilizzazione per la sicurezza stradale. L’associazione, di recente, ha allestito uno stand presso villa Moncada con l obiettivo di rendere note le iniziative che a breve partiranno oltre che i progetti che sono in fase di definizione resi possibili grazie ai fondi raccolti proprio lo scorso 6 marzo.

Il primo, e più importante, riguarda la messa in sicurezza di due arterie stradali della città: via Marco Polo e Unità d’Italia scenario (come molti di voi ricorderanno) del tragico impatto del 7 ottobre dello scorso anno quando persero la vita Vicky, Gianluca, Giuseppe e Antonino. In queste due strade verranno installati attraversamenti pedonali (si attende l’ordinanza sindacale per far partire i lavori che dovrebbero protrarsi per venti giorni circa) e reinstallata tutta la segnaletica verticale oltre che imposto il limite di velocità che da 50 scenderà a 30 km/h.

Un secondo progetto che a breve (molto probabilmente entro febbraio) si svilupperà riguarda l’opera di sensibilizzazione presso gli istituti scolastici superiori della città. Al liceo scientifico Enrico Fermi gli incontri saranno inseriti nell’ambito dell’iniziativa "Fermi alla guida".

In attesa di definire la struttura dell’associazione relativa all’assistenza legale e psicologica alle famiglie di vittime della strada lunedì 14 novembre alle 20.30 all’interno dell’ex Palazzo Alessi il presidente della associazione, Angelica Aureliano, con il suo vice il legale Valentina Alecci terranno una conferenza aperta alla stampa, ai soci e a tutta la comunità paternese per rendere noti i progetti avviati. Sarà inoltre l’occasione per presentare un altro importante evento che è previsto per il prossimo 20 novembre "Giornata mondiale per le vittime della strada" (istituita dall’Onu) e che vedrà un momento dedicato all'informazione e alla divulgazione di notizie circa il drammatico fenomeno dei sinistri stradali ma anche momenti "più leggeri" come un attività ricreativa rivolta ai più piccoli. All’evento interverranno esponenti delle forze dell'ordine, dell’associazionismo locale, legali ed altri. In ultimo l’associazione sarà presente, il prossimo mese, all interno dei centri commerciali della provincia etnea con un banchetto per la sua instancabile opera di sensibilizzazione e prevenzione.

"Già dallo scorso 6 marzo - raccontano il presidente ed il suo vice - avevamo intuito che avremmo avuto il sostegno di tantissime persone. Così è stato. Dopo mesi di lavoro nell'ombra stiamo riuscendo a realizzare tanti progetti. Abbiamo deciso di partecipare alla fiera per raccontare della nostra battaglia e cercare di far comprendere il più possibile quanto importante sia. Gli ostacoli dell’indifferenza, della cattiveria e della diffidenza sono tanti ma ciò nonostante in questa avventura abbiamo nuovamente trovato il sostegno di molti che ci danno la giusta carica per non mollare, anche perché siamo convinti che la lotta alla prevenzione contro gli incidenti stradali non sia solo la nostra battaglia. Tutti i progetti - concludono - sono diversi tra loro ma hanno sempre un unico obiettivo: prevenire e sensibilizzare il più possibile chi ci segue".