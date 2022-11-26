GREGGE DI PECORE SULLA SUPERSTRADA 121
Non è un'allucinazione, né un anticipo di presepe: strano ma vero, intorno alle 15.30 di oggi, 26 Novembre 2022, le autovetture che si trovavano in transito sulla supersrada 121 in direzione Catania,...
Non è un'allucinazione, né un anticipo di presepe: strano ma vero, intorno alle 15.30 di oggi, 26 Novembre 2022, le autovetture che si trovavano in transito sulla supersrada 121 in direzione Catania, nei pressi dello svincolo per Valcorrente, si sono trovate la carreggiata invasa da un poderoso gregge di pecore.
Fortunatamente le pecore si sono “dileguate” poco dopo nelle campagne vicine.
Per fortuna non ci sono state conseguenze agli animali e alle vetture presenti sul momento.
Probabilmente parte del gregge è sfuggito al controllo di un pastore nelle vicinanze.