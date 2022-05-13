GROSSA ESPLOSIONE A STROMBOLI, INCENDI E TANTA PAURA

Una grossa esplosione si è verificata poco prima delle 17 sul vulcano di Stromboli con fuoriuscita di materiale.Diversi incendi sono scoppiati sia a Stromboli che sulla frazione di Ginostra. Tanta pau...

Una grossa esplosione si è verificata poco prima delle 17 sul vulcano di Stromboli con fuoriuscita di materiale.

Diversi incendi sono scoppiati sia a Stromboli che sulla frazione di Ginostra. Tanta paura tra gli abitanti. "Fortunatamente non è successo nulla, ma stiamo ancora aspettando la messa in sicurezza del costone di Ginostra e la messa in sicurezza del villaggio - dice all'Adnkronos Gianluca Giuffrè, che abita a Ginostra -nonostante i lavori siano già stati appaltati alla ditta.

Da un momento all'altro può succedere di tutto, quindi chiedo che vengano avviati al più presto i lavori di messa in sicurezza del costone. Non si scherza con la vita della gente e mi rivolgo alle autorità".

COMUNICATO STROMBOLI DELL'INGV

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che le reti di monitoraggio hanno registrato alle ore 16:43 , una sequenza di esplosioni di intensità maggiore rispetto all'ordinario da varie bocche dell'area centro-meridionale della terrazza craterica.

L'attività ha prodotto una significativa emissione di materiale piroclastico grossolano che ha ricoperto abbondantemente la terrazza craterica e ha raggiunto anche Pizzo; la nube di cenere prodotta si è diretta verso i quadranti meridionali. .