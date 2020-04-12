GUALTIERI: BONUS 600 EURO ARRIVA LA PROSSIMA SETTIMANA, AD APRILE AIUTI PIÙ CONSISTENTI

Pagamento bonus 600 euro prossima settimana: Il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri ha annunciato il pagamento bonus 600 euro: "All'Inps si sta lavorando, si stanno erogando i 600 euro che dovreb...

Pagamento bonus 600 euro prossima settimana: Il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri ha annunciato il pagamento bonus 600 euro: "All'Inps si sta lavorando, si stanno erogando i 600 euro che dovrebbero essere erogati tutti entro la prossima settimana, la prossima tranche del mese di aprile sarà erogata più rapidamente e sarà più consistente".

“Il decreto aprile sarà molto consistente, molto più consistente del decreto marzo e daremo una risposta adeguata perché nessuno deve perdere il posto di lavoro per il coronavirus, tutte le imprese devono avere la liquidità necessaria, tutte le persone devono disporre di un reddito sufficiente”. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, intervistato dal Tg3.

In precedenza: il presidente dell'INPS Pasquale Tridico aveva annunciato che il pagamento Bonus 600 euro INPS sarebbe arrivato entro il 15 aprile 2020, invece, secondo le ultime notizie il bonus autonomi arriverà "dopo metà aprile, dopo i problemi iniziali il sistema è andato a regime" a dirlo il viceministro al Mef Antonio Misiani a Radio 1.