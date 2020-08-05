GUARDIA DI FINANZA: BRUTTA AVVENTURA PER DUE CICLISTI SULLE ZONE SOMMITALI DELL’ETNA.

Nel tardo pomeriggio di ieri, militari del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (SAGF) di Nicolosi (CT) sono intervenuti sulle zone sommitali dell’Etna ed hanno tratto in salvo due ciclisti in dif...

Nel tardo pomeriggio di ieri, militari del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (SAGF) di Nicolosi (CT) sono intervenuti sulle zone sommitali dell’Etna ed hanno tratto in salvo due ciclisti in difficoltà a causa delle avverse condizioni metereologiche.

I due escursionisti, raggiunto il Cratere “Escrivà”, posto a 2550 mt di quota nel versante sud dell'Etna, sono stati sorpresi da un violento temporale e da una fitta nebbia che impedivano loro di continuare l'ascesa del vulcano con le proprie mountain bike.

Sono stati quindi attivati i militari delle Fiamme Gialle che, tempestivamente, rintracciavano i due ciclisti, infreddoliti anche per l’inadeguato abbigliamento per le alte quote e spaventati per le inusuali circostanze, provvedendo a rifocillarli e ad accompagnarli con idoneo mezzo di soccorso presso il piazzale del rifugio Sapienza, dove avevano parcheggiato la propria autovettura.

La Guardia di Finanza raccomanda a chi volesse intraprendere escursioni alle zone sommitali dell'Etna, di verificare preventivamente le condizioni meteo, suscettibili comunque ad improvvise variazioni, di dotarsi sempre di un abbigliamento adeguato all’alta montagna e di comunicare il tragitto che si vuole percorrere, per permettere all’occorrenza una pronta localizzazione.