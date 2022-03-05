GUERRA IN UCRAINA: "DOMANI POSSIBILI CYBERATTACCHI ALL'ITALIA

Domenica 6 marzo potrebbero esserci attacchi cyber in Italia "ai danni di enti governativi e industriali non meglio definiti". A lanciare l'allarme, da quanto apprende AGI, è il Csirt, il Computer Security Incident Response Team dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn). "Da notizie riservate si è appreso che domenica 6 marzo potrebbero essere eseguiti attacchi cyber, legati alla situazione internazionale, ai danni di enti governativi e industriali, non meglio definiti, anche nel nostro Paese", si legge.

"Nel ricordare la necessità di adottare tutte le misure di protezione degli asset IT, in particolare quelle oggetto degli alert specifici già diffusi dall'Agenzia per la Cybersicurezza - Csirt Italia, si raccomanda prestare particolare attenzione nel giorno indicato e comunicare eventuali evidenze di attività malevole utilizzando i canali di comunicazione dello Csirt Italia", si legge ancora nel testo.