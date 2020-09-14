CATANIA: CARABINIERI SCOPRONO UN "BUCO" CHE COLLEGAVA UNA CASA DISABITATA AD UNA BANCA

A rovinare i piani dei malviventi ci hanno pensato i Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale che, durante un intervento di routine all’interno di un palazzo di via Giacomo Leopardi,...

A rovinare i piani dei malviventi ci hanno pensato i Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale che, durante un intervento di routine all’interno di un palazzo di via Giacomo Leopardi, si sono accorti di tracce di calcinacci sparsi davanti un appartamento disabitato.

I militari, accedendovi, hanno potuto accertare come i criminali avessero studiato tutto nei minimi dettagli: individuata quell’abitazione vuota posizionata sopra i locali dell’agenzia della BNL di via Giacomo Leopardi, si erano messi all’opera.

Con il presumibile ausilio di un piccolo martello pneumatico, erano riusciti a creare un buco nel pavimento di dimensioni di tutto rispetto. Un lavoro che ormai era quasi stato ultimato: sarebbero bastati pochissimi centimetri ai malviventi per buttare giù l’ultimo frammento di solaio e calarsi nei locali dell’istituto di credito.

Il tempestivo intervento degli uomini dell’Arma ha scongiurato il pericolo di una rapina commessa dai criminali in pieno giorno, alla presenza dei dipendenti della filiale. Ovviamente sono in corso degli approfondimenti investigativi per individuare i componenti della banda.