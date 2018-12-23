95047

I VIGILI DEL FUOCO VISITANO I BIMBI MALATI VESTITI DA BABBO NATALE

Ritorna anche quest'anno l'appuntamento con "l'autopompa in corsia", un modellino in scala ridotta realizzato dai vigili del fuoco per portare un sorriso ai bambini ricoverati nei reparti di pediatria

23 dicembre 2018 13:35
Dintorni
