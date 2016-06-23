IKEA invita i clienti a restituire i cancelletti PATRULL per il rischio di caduta dalle scale

KEA invita i clienti che hanno acquistato un cancelletto PATRULL a non utilizzarlo e a riportarlo in qualsiasi negozio IKEA dove riceveranno il rimborso.IKEA ha ricevuto alcune segnalazioni di casi in...

KEA invita i clienti che hanno acquistato un cancelletto PATRULL a non utilizzarlo e a riportarlo in qualsiasi negozio IKEA dove riceveranno il rimborso.

IKEA ha ricevuto alcune segnalazioni di casi in cui i cancelletti PATRULL si sono aperti improvvisamente con conseguente caduta dalle scale dei bambini. In alcuni di questi casi è stato necessario ricorrere a cure mediche. L'indagine indipendente condotta a seguito delle segnalazioni ha dimostrato che il meccanismo di bloccaggio non è affidabile e rappresenta quindi un rischio per i bambini piccoli, sebbene i prodotti siano stati testati e approvati secondo le norme vigenti.

“IKEA ha una politica di tolleranza zero in materia di sicurezza dei bambini. Vogliamo offrire prodotti sani e sicuri e pensiamo che i bambini siano le persone più importanti del mondo. Quando ci vengono segnalati potenziali rischi per la sicurezza legati all'uso dei nostri prodotti, interveniamo subito. Non possiamo accettare il rischio di incidenti durante il gioco, per questo abbiamo deciso di ritirare immediatamente in via precauzionale tutti i cancelletti PATRULL”, ha dichiarato Maria Thörn, Business Area Manager pro tempore di IKEA dei Piccoli.

La sicurezza dei bambini è una priorità per IKEA e per questo invitiamo i clienti che hanno acquistato un cancelletto PATRULL a non utilizzarlo e a riportarlo in qualsiasi negozio IKEA dove riceveranno il rimborso.

I cancelletti PATRULL, PATRULL KLÄMMA e PATRULL FAST sono in vendita in tutti i mercati IKEA. Per ricevere il rimborso non è richiesto lo scontrino fiscale. Per ulteriori informazioni, contatta il Servizio Clienti al numero verde 800 92 46 46, dalle 9 alle 20, da lunedì a sabato.