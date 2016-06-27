IKEA invita i clienti a restituire CHOKLAD MÖRK 60% e CHOKLAD MÖRK 70%, poiché le dichiarazioni in merito alla presenza di latte e nocciole sono incomplete.IKEA informa i clienti che hanno acquistato...

IKEA invita i clienti a restituire CHOKLAD MÖRK 60% e CHOKLAD MÖRK 70%, poiché le dichiarazioni in merito alla presenza di latte e nocciole sono incomplete.

IKEA informa i clienti che hanno acquistato il cioccolato extra CHOKLAD MÖRK 60% e il cioccolato fondente CHOKLAD MÖRK 70% che le dichiarazioni riportate sulle confezioni in merito alla presenza di latte e nocciole sono incomplete. La sicurezza è la massima priorità di IKEA, pertanto si invitano i clienti a restituire questi prodotti qualunque sia la data di scadenza. I prodotti sono sicuri per chi non è allergico al latte o alle nocciole.

IKEA invita i clienti a restituire il cioccolato extra CHOKLAD MÖRK 60%, 100 g, e il cioccolato fondente CHOKLAD MÖRK 70%, 100 g, poiché le dichiarazioni in merito alla presenza di latte e nocciole sono incomplete.

La sicurezza è la massima priorità di IKEA e il richiamo riguarda tutte le tavolette CHOKLAD MÖRK 60% e CHOKLAD MÖRK 70% con qualsiasi data di scadenza. La data di scadenza si trova sulla parte posteriore della confezione (GG/MM/AAAA).

Il consumo di questi prodotti può provocare una reazione allergica nelle persone allergiche al latte o alle nocciole.

I clienti allergici al latte o alle nocciole o interessati a qualunque altro titolo sono invitati a riportare CHOKLAD MÖRK 60% e CHOKLAD MÖRK 70% in qualsiasi negozio IKEA, dove riceveranno il rimborso. Ci scusiamo per eventuali disagi provocati.

Per ulteriori informazioni, visita www.IKEA.it o contatta il Servizio Clienti al numero verde 800 92 46 46, dalle 9 alle 20, da lunedì a sabato.

Carugate, 27 giugno 2016

Per ulteriori informazioni potete contattare: [email protected], tel.02-929271