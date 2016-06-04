IKEA: ritira dal mercato alcuni frigoriferi e congelatori FROSTFRI

IKEA invita i clienti che hanno acquistato un frigorifero e/o un congelatore FROSTFRI prodotti tra la settimana 45 del 2015 e la settimana 7 del 2016 a non utilizzarli e a fissare un appuntamento per...

IKEA invita i clienti che hanno acquistato un frigorifero e/o un congelatore FROSTFRI prodotti tra la settimana 45 del 2015 e la settimana 7 del 2016 a non utilizzarli e a fissare un appuntamento per la riparazione, poiché presentano un rischio di scossa elettrica. Il pannello orizzontale dietro lo sportello nella parte superiore dell’elettrodomestico può allentarsi o staccarsi, esponendo le persone al rischio di contatto con parti sotto tensione elettrica. Per risolvere il problema è necessario l’intervento di un tecnico a domicilio.

Nell'attesa dell’intervento tecnico, invitiamo tutti i clienti che hanno acquistato questi prodotti a staccare immediatamente la spina del frigorifero e/o del congelatore e a contattare il Servizio Clienti IKEA per fissare un appuntamento per la riparazione. IKEA farà il possibile per ridurre al minimo i tempi di attesa.

IKEA comprende le conseguenze di questa situazione ed è consapevole delle possibili difficoltà incontrate dai nostri clienti. IKEA non ha ricevuto alcuna segnalazione di infortuni né di casi di folgorazione, ma non intende mettere in pericolo la sicurezza dei propri clienti. Ringraziamo tutti gli acquirenti interessati per la comprensione e la collaborazione. I frigoriferi e i congelatori oggetto di questa comunicazione sono stati prodotti tra la settimana 45 del 2015 e la settimana 7 del 2016. Questa informazione si ricava dalla data di produzione dell’elettrodomestico, leggibile rimuovendo il cassetto inferiore. L’etichetta si trova a sinistra, all'interno del prodotto. La data di produzione è composta da quattro numeri nell'angolo in alto a destra dell’etichetta. Sono interessati dal richiamo gli elettrodomestici con data di produzione da 1545 a 1607.

I prodotti sono stati venduti in Svezia, Norvegia, Danimarca, Finlandia, Islanda, Germania, Spagna, Francia e Italia.

Per ulteriori informazioni contatta il Servizio Clienti al numero al numero verde 800 92 46 46, dalle 9 alle 20, da lunedì a sabato.

FONTE