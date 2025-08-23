Il calcio siciliano piange Raffaele Bella, ex giocatore del Paternò e protagonista con Acireale, Catania e Siracus

l calcio siciliano è in lutto per la scomparsa di Raffaele Bella, nato il 22 luglio 1947 ad Aci Sant’Antonio e considerato tra i più talentuosi calciatori espressi da Acireale.Centrocampista elegante...

l calcio siciliano è in lutto per la scomparsa di Raffaele Bella, nato il 22 luglio 1947 ad Aci Sant’Antonio e considerato tra i più talentuosi calciatori espressi da Acireale.

Centrocampista elegante e di grande visione di gioco, Bella ha vestito le maglie di diverse squadre isolane: Acireale, Paternò (1968–1969), Siracusa e soprattutto Catania, con cui disputò le stagioni 1966–1967 e 1967–1968. In ogni squadra lasciò un segno grazie alla sua qualità tecnica e al carisma.

Terminata la carriera agonistica, non abbandonò mai il calcio: si dedicò con passione alla formazione dei giovani, guidando numerose squadre del settore giovanile acese e trasmettendo ai ragazzi non solo tecnica e disciplina, ma anche i valori di rispetto e sacrificio.

La sua figura fu apprezzata anche fuori dal campo.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato profonda commozione nella comunità sportiva e tra tutti coloro che lo hanno conosciuto, dentro e fuori dal rettangolo di gioco.

Un pezzo di storia del calcio acese e siciliano se ne va, ma l’eredità di Raffaele Bella resterà viva nel ricordo di compagni, tifosi e allievi.