IL DERBY È DEL PATERNÒ, MA IL CUORE È PER I PAESI COLPITI DALL’ALLUVIONE

Il Paternò conquista una vittoria fondamentale contro l’Acireale, imponendosi in uno dei derby siciliani più sentiti e regalando ai propri tifosi una giornata indimenticabile. Con questo successo, la squadra compie un passo cruciale verso l’obiettivo stagionale: la salvezza.

La partita, giocata in un’atmosfera da grandi occasioni, è stata decisa da una magistrale punizione del difensore centrale Marino, che ha regalato al Paternò tre punti preziosissimi. La rete è arrivata in una gara caratterizzata da intensità e determinazione, con le due squadre che hanno lottato su ogni pallone, ma sempre nel rispetto reciproco. "Nonostante il grande agonismo, il fair play tra le due formazioni è stato esemplare," ha sottolineato l’amministratore delegato del Paternò, Francesco Di Perna.

Un ruolo fondamentale l’ha giocato il pubblico, accorso in massa grazie a un’iniziativa della società che ha aperto gratuitamente le porte dello stadio a donne e bambini. Questo ha contribuito a creare un’atmosfera calda e coinvolgente, degna di un derby.

Un momento toccante della giornata è stato lo striscione esposto dai tifosi paternesi in solidarietà con la popolazione dei paesi Acesi, recentemente colpiti da un’alluvione. Un gesto che testimonia come il calcio possa essere un veicolo di speranza e unità anche fuori dal campo.

Nonostante la grande gioia per questa vittoria, il Paternò è già concentrato sulla prossima sfida, un impegnativo incontro contro l’Akragas ad Agrigento. La squadra avversaria, nonostante una posizione di classifica difficile, rappresenta un ostacolo insidioso e richiederà il massimo impegno da parte dei rossoblù.

Con lo slancio derivante da questa vittoria e il supporto di un pubblico sempre più vicino, il Paternò si avvicina con fiducia alle ultime tappe del campionato, determinato a raggiungere la salvezza.