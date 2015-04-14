Il grande gioco delle nomine alla Provincia

Oggi si è insediato il commissario ad acta: nei prossimi giorni toccherà a quello straordinario

95047.it E dire che dovevano essere cancellate. Fatte sparire senza appello. E, invece, le Provincie continuano ad esistere e a vedere commissari alternarsi come in un grande gioco. Dopo la scadenza del mandato dell'ex prefetto Romano, oggi la Regione ha nominato il commissario ad acta Carmelo Messina: un insediamento solo provvisorio perché a giorni verrà nominato un commissario straordinario. Insomma, il carrozzone Provincia continua a vivere a colpi di nomine.

IL COMUNICATO DELLA PROVINCIA. "Si è insediato questa mattina al Centro direzionale Nuovaluce della Provincia il commissario ad acta, Carmelo Messina, nominato con decreto dall’assessore regionale alle Autonomie locali, Ettore Leotta. Laureato in Economia, proviene dal Servizio Ispettivo dell’assessorato regionale alle Autonomie locali dove presta la sua attività da trentaquattro anni.

"Lavorerò sulle urgenze dell’Ente – ha affermato il commissario ad acta, Messina- in attesa della nomina del prossimo commissario straordinario che ipotizzo possa avvenire entro la fine della prossima settimana".

Il verbale d’insediamento è stato firmato alla presenza del segretario generale dell’Ente, Francesca Ganci.