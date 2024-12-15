IL NATALE SI ACCENDE A PATERNO’: SCOPRI LA CASA DI BABBO NATALE DI ENOSIS, TUTTE LE DATE

La magia del Natale ha ufficialmente preso vita nella sede di ENOSIS, trasformata per l’occasione nella suggestiva Casa di Babbo Natale. Un’idea originale e ricca di fantasia, realizzata grazie all’im...

La magia del Natale ha ufficialmente preso vita nella sede di ENOSIS, trasformata per l’occasione nella suggestiva Casa di Babbo Natale. Un’idea originale e ricca di fantasia, realizzata grazie all’impegno e alla dedizione di numerosi volontari dell’associazione.

Una casa magica per grandi e piccoli

La sede di ENOSIS si è vestita di luci, colori e decorazioni natalizie, creando un ambiente accogliente e incantevole per ospitare Babbo Natale, che ha temporaneamente lasciato il Polo Nord per stabilirsi a Paternò. L’atmosfera calda e suggestiva è stata progettata per affascinare i più piccoli, ma anche per catturare l’attenzione degli adulti, regalando momenti di serenità e gioia condivisa.

Durante l’inaugurazione, un pubblico numeroso composto da famiglie, bambini e appassionati dello spirito natalizio, è stato accolto dagli elfi che hanno reso l’esperienza ancora più magica. I visitatori hanno avuto l’opportunità di abbracciare Babbo Natale, confidare i loro desideri e scambiare qualche parola in un’atmosfera calorosa e familiare.

Date e sorprese

Per chi non fosse riuscito a partecipare all’apertura, ci sono ancora molte occasioni per visitare la Casa di Babbo Natale. Questi gli appuntamenti disponibili: 8, 9, 11, 15, 16, 21, 22, 23 e 26 dicembre, dalle ore 16.30 alle ore 20.00. Ogni serata sarà arricchita da un momento speciale, con un sorteggio finale che permetterà ai presenti di vincere un bel regalo, aggiungendo ulteriore emozione all’evento.

Non perdete l’occasione di vivere questa esperienza unica, perfetta per immergersi nel vero spirito del Natale.

LA SEDE SI TROVA A PATERNO' IN PIAZZA INDIPENDENZA 13