IL PAPA ARRIVA IN RITARDO ALL'ANGELUS; "SONO RIMASTO CHIUSO IN ASCENSORE"
Si è affacciato in ritardo dal balcone su Piazza San Pietro. Ma ai fedeli accorsi per ascoltare l'Angelus, Papa Francesco ha spiegato che era colpa di un piccolo incidente: "Sono rimasto chiuso in
Si è affacciato in ritardo dal balcone su Piazza San Pietro. Ma ai fedeli accorsi per ascoltare l'Angelus, Papa Francesco ha spiegato che era colpa di un piccolo incidente: "Sono rimasto chiuso in
Un piccolo incidente ha ritardato di circa 10 minuti l'arrivo di Papa Francesco alla finestra del Palazzo apostolico per la recita dell'Angelus.
Il Papa è rimasto chiuso in ascensore.
"Devo scusarmi per il ritardo, sono rimasto chiuso nell'ascensore 25 minuti, per un calo di tensione - ha detto Francesco rivolto ai fedeli in Piazza San Pietro -
Sono venuti i Vigili del Fuoco e dopo 25 minuti l'ascensore è riuscito a ripartire. Ringrazio i Vigili del Fuoco.
Facciamogli un applauso".