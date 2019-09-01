IL PAPA ARRIVA IN RITARDO ALL'ANGELUS; "SONO RIMASTO CHIUSO IN ASCENSORE"

Si è affacciato in ritardo dal balcone su Piazza San Pietro. Ma ai fedeli accorsi per ascoltare l'Angelus, Papa Francesco ha spiegato che era colpa di un piccolo incidente: "Sono rimasto chiuso in

A cura di Redazione 01 settembre 2019 12:37

