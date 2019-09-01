95047

IL PAPA ARRIVA IN RITARDO ALL'ANGELUS; "SONO RIMASTO CHIUSO IN ASCENSORE"

Si è affacciato in ritardo dal balcone su Piazza San Pietro. Ma ai fedeli accorsi per ascoltare l'Angelus, Papa Francesco ha spiegato che era colpa di un piccolo incidente: "Sono rimasto chiuso in

01 settembre 2019 12:37
Un piccolo incidente ha ritardato di circa 10 minuti l'arrivo di Papa Francesco alla finestra del Palazzo apostolico per la recita dell'Angelus.

Il Papa è rimasto chiuso in ascensore.

"Devo scusarmi per il ritardo, sono rimasto chiuso nell'ascensore 25 minuti, per un calo di tensione - ha detto Francesco rivolto ai fedeli in Piazza San Pietro -

Sono venuti i Vigili del Fuoco e dopo 25 minuti l'ascensore è riuscito a ripartire. Ringrazio i Vigili del Fuoco.

Facciamogli un applauso".

