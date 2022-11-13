IL PAPA: C'È LA TERZA GUERRA MONDIALE, CHIEDIAMOCI COSA FARE.

"Facciamo nostro l'invito forte e chiaro del Vangelo a 'non lasciarci ingannare'.Non diamo ascolto ai profeti di sventura; non facciamoci incantare dalle sirene del populismo, che strumentalizza i bis...

"Facciamo nostro l'invito forte e chiaro del Vangelo a 'non lasciarci ingannare'.

Non diamo ascolto ai profeti di sventura; non facciamoci incantare dalle sirene del populismo, che strumentalizza i bisogni del popolo proponendo soluzioni troppo facili e sbrigative.

Non seguiamo i falsi 'messia' che, in nome del guadagno, proclamano ricette utili solo ad accrescere la ricchezza di pochi, condannando i poveri all'emarginazione". Lo ha detto papa Francesco durante la messa nella Basilica di San Pietro per la VI Giornata Mondiale dei Poveri.

"Anch'io faccio questa domanda oggi: che cosa ci sta dicendo il Signore davanti a questa terza guerra mondiale? Che cosa ci sta dicendo il Signore? Non fuggire, farsi la domanda: cosa mi dice il Signore e cosa posso fare io di bene?".

Così il Papa 'a braccio' nell'omelia. "Oggi ognuno di noi deve interrogarsi davanti a tante calamità, davanti a questa terza guerra mondiale così crudele, davanti alla fame di tanti bambini, di tante gente - ha aggiunto -: io posso sprecare, sprecare i soldi, sprecare la mia vita, sprecare il senso della mia vita senza prenderne coraggio e andare avanti?".