Il Paternese Gabriele Costa riconfermato Club Manager del Ragusa Calcio in serie D per la prossima stagione 2022/2023
Il paternese Gabriele Costa riconfermato Club Manager del Ragusa Calcio anche per la prossima stagione sportiva che vedrà la squadra iblea impegnata nel difficile campionato di Serie D.Con gli azzurri...
A cura di Redazione
31 luglio 2022 10:05
Il paternese Gabriele Costa riconfermato Club Manager del Ragusa Calcio anche per la prossima stagione sportiva che vedrà la squadra iblea impegnata nel difficile campionato di Serie D.
Con gli azzurri, Costa vanta la vittoria del torneo di Eccellenza vinto e anche della Coppa Italia di categoria.