IL PATERNÒ AD UN PASSO DALLA SALVEZZA MATEMATICA DOPO LA SPLENDIDA VITTORIA CONTRO IL S.AGATA

Il Paternò compie un passo decisivo verso la salvezza matematica grazie a una straordinaria vittoria ottenuta sul difficilissimo campo di Sant’Agata di Militello. I ragazzi di Catalano si sono imposti con un combattuto 2-3, rispondendo con carattere dopo la beffarda e immeritata sconfitta della scorsa domenica contro la Reggina.

La prestazione contro il Sant’Agata è stata praticamente perfetta: contro una squadra in grande forma, il Paternò ha saputo lottare con determinazione, riuscendo a imporsi dopo un match combattutissimo. Una vittoria fondamentale, che certifica la crescita del gruppo e la solidità della squadra.

L'Amministratore Delegato del club, Francesco Di Perna, ha espresso grande soddisfazione per il successo: "Questa vittoria ci avvicina in maniera quasi definitiva al nostro obiettivo stagionale: una salvezza tranquilla, arricchita da diverse soddisfazioni. Il lavoro di squadra e l’impegno dei ragazzi stanno dando i loro frutti."

Ora il Paternò potrà rifiatare approfittando del turno di riposo previsto per la prossima settimana. Tuttavia, la concentrazione rimarrà altissima in vista del prossimo impegno: il 23 marzo, allo stadio Falcone Borsellino di Paternò, i rossoblù affronteranno l'Enna, in un match cruciale per chiudere definitivamente il discorso salvezza.

Con questa determinazione e questo spirito di squadra, il Paternò si avvia verso una meritata permanenza in categoria, confermandosi una squadra solida e ambiziosa.