IL PRESIDENTE DEL COMITATO CITTADINO LA VOCE DI MISTERBIANCO , PERCIPALLE CHIEDE AI COMMISSARI PIÙ INFORMAZIONE, PIÙ CONTROLLI E TUTELA DEI CITTADINI
Il Presidente del comitato cittadino La Voce di Misterbianco, Giusi Percipalle, avanza richieste di chiarimenti ai commissari straordinari in merito alla diffusione dell'epidemia di Coronavirus all'in...
Il Presidente del comitato cittadino La Voce di Misterbianco, Giusi Percipalle, avanza richieste di chiarimenti ai commissari straordinari in merito alla diffusione dell'epidemia di Coronavirus all'interno del territorio, una richiesta di informazione, in un periodo di forti sacrifici e restrizioni delle libertà individuali da parte dei cittadini.
"Facendo seguito alle numerose segnalazioni informali delle ultime ore pervenute al Comitato cittadino La Voce di Misterbianco dalla cittadinanza, relative alla mancanza di comunicazione e conoscenza dei dati inerenti la diffusione del virus COVID-19 nel territorio di Misterbianco, nel rispetto della privacy chiedo di conoscere il numero esatto dei cittadini risultati positivi al test per il COVID-19 nel Comune; di conoscere il numero dei cittadini destinatari del provvedimento di quarantena obbligatoria nel Comune di Misterbianco ed eventuali provvedimenti adottati.
Una richiesta lecita quella di informare tempestivamente la cittadinanza sull'andamento dell'epidemia (numero di contagiati nel nostro Comune).
Tutti noi cittadini abbiamo il diritto di essere tranquillizzati e rassicurati dalla massima autorità cittadina.
E desidero altresì chiedere, dopo questi giorni di incessanti piogge, di prendere in considerazione una intensificazione al processo già programmato con la ditta Dusty per la sanificazione degli ambienti dei pubblici uffici, delle strade (anche i marciapiedi) con intensità e frequenza, per i luoghi con maggior afflusso dei cittadini quali farmacie, uffici postali, supermercati di grandi dimensioni, banche etc.
- Di valutare il convenzionamento con gli istituti di vigilanza per il controllo e contrasto di tutti quei negozi rimasti aperti sul territorio, nonché per lo sgombero di assembramenti.
- Di valutare l’utilizzo di droni per il controllo anche delle vie periferiche e di accesso al paese.
- Di adottare provvedimenti volti all’esonero o riduzione della TARI 2020, in ragione proporzionale al periodo di durata dell’attuale situazione di limitazione/chiusura delle attività commerciali e dei privati cittadini.
- Di promuovere la raccolta di donazioni da parte di privati ed imprese al fine di donare aiuti economici alle fasce più deboli dei cittadini, nonché la mia precedente proposta, alla quale non ho ancora ricevuto risposta, su aiuti da parte del comune che si concretizzano in buoni spesa per le famiglie in stato di difficoltà economica"