TEMPERATURE IN CALO E VENTO FORTE PER LE PROSSIME 36 ORE
Emesso pochi minuti fa il bollettino della protezione civile Sicilia:Avviso di protezione civile per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico, valido dalle 16.00 del 11 marzo alle 24.00 del 12 marzo...
Emesso pochi minuti fa il bollettino della protezione civile Sicilia:
Avviso di protezione civile per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico, valido dalle 16.00 del 11 marzo alle 24.00 del 12 marzo 2019
DAL TARDO POMERIGGIO DI OGGI, LUNEDÌ 11 MARZO 2019, E PER LE SUCCESSIVE 24-36 ORE, SI PREVEDONO VENTI SETTENTRIONALI DA FORTI A BURRASCA CON RAFFICHE DI BURRASCA FORTE.
FORTI MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE
BOLLETTINO VALANGHE - EMESSO ALLE ORE 14:00 del 11/03/2019 (a cura del CORPO FORESTALE REGIONE SICILIANA in collaborazione con il Servizio METEOMONT dell'ARMA dei CARABINIERI e il il Servizio Meteo dell'Aeronautica Militare)
SITUAZIONE alle 14.00 del 11/03/2019
DISTRIBUZIONE PERICOLO: DEBOLE 1. PERICOLO IN AUMENTO PER NUOVE NEVICATE.
TIPO DI PERICOLO: NEVE BAGNATA - SITUAZIONE PRIMAVERILE. IL MANTO NEVOSO SI UMIDIFICA VELOCEMENTE NEL CORSO DELLA
GIORNATA NEVE VECCHIA - ZONE CON POCA NEVE IN AREE CON ABBONDANTE COPERTURA NEVOSA