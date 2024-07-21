IN ARRIVO LA GOCCIA FREDDA IN SICILIA: TEMPERATURE IN CALO E LOCALI ROVESCI O TEMPORALI

La lunga ondata di calore come anticipa il sito centrometeosicilia che interessa la Sicilia da circa due settimane sta per terminare a causa della variazione della situazione barica in Europa. Infatti...

La lunga ondata di calore come anticipa il sito centrometeosicilia che interessa la Sicilia da circa due settimane sta per terminare a causa della variazione della situazione barica in Europa. Infatti, una saccatura si avvicina da ovest e nel corso delle prossime ore subirà un processo di cut-off che consentirà la formazione di una goccia fredda che si muoverà tra domenica e lunedì verso il sud Italia.

Sarà proprio questo minimo di pressione strutturato principalmente nella medio-alta troposfera a riportare correnti più fresche e anche qualche rovescio o temporale verso la Sicilia.

La giornata di lunedì sarà ancora molto calda, con temperature massime che si aggireranno intorno ai 40°C sulle zone più interne e orientali della regione, mentre sulle coste sarà ancora l’afa la protagonista.

Nel corso della mattina e del pomeriggio i venti ruoteranno a Ponente o Maestrale su tutta la regione, consentendo un primo calo termico (ma con molta umidità) sulle coste occidentali e settentrionali dell’isola, mentre su quelle orientali la compressione potrebbe portare un picco termico con tassi di umidità relativa decisamente più contenuti.

Lo stato del cielo sarà in genere poco nuvoloso o variabile, inizialmente per nubi medio-alte, ma nel corso delle ore si osserverà un aumento delle nubi basse sui settori montuosi esposti del nord-ovest Sicilia, con particolare riferimento ai Nebrodi e ai Peloritani, dove nel pomeriggio non è esclusa la formazione di qualche rovescio o temporale.

L’avvicinamento del nucleo di aria fredda in quota creerà le condizioni ideali per la formazione tra il tardo pomeriggio, la sera e poi anche nella prima parte della notte, di rovesci anche temporaleschi sul Basso Tirreno orientale, in successivo spostamento soprattutto verso la Calabria ma forse anche verso il messinese e il palermitano.

Dalla sera le temperature saranno in deciso calo sui settori montuosi, dove potranno scendere anche di 10°C entro le 24 ore successive; il calo termico sarà meno significativo, ma comunque avvertibile, sulle pianure e sulle coste a causa delle ormai molto elevate temperature superficiali dei mari.

L’arrivo di aria più fredda a 500 hPa determinerà l’aumento dell’instabilità potenziale sul Basso Tirreno e le il nord Sicilia, con valori di CAPE simulati superiori ai 2000 J/kg.

L’innesco della convezione potrebbe avvenire nel pomeriggio tra Nebrodi e Peloritani a causa del riscaldamento diurno, ma è più probabile che i temporali si sviluppino lungo una linea di convergenza dei venti al suolo tra Grecale e Maestrale, che si andrà a strutturare sulle acque del Basso Tirreno orientale di fronte le coste della Calabria tirrenica.

Altri fattori che potrebbero favorire la convezione saranno la diminuzione dell’altezza di geopotenziale e l’avvezione di un’anomalia positiva di vorticità potenziale.

I valori di energia potenziale disponibile per la convezione e anche quelli del winshear verticale sono favorevoli alla formazione di strutture temporalesche anche di tipo supercellulare, con possibili forti piogge (valori di acqua precipitabile anche superiori ai 50 mm) e anche grandinate di piccole o medie dimensioni. La zona maggiormente interessata potrebbe essere quella della costa tirrenica della Calabria, ma qualche temporale potrebbe anche svilupparsi sulle Isole Eolie e sul messinese tirrenico orientale. Tuttavia, sono presenti incertezze a scala sinottica (posizione della goccia fredda) e alla mesoscala (posizioni delle convergenze); inoltre, la presenza di un residuo strato caldo intorno agli 850 hPa potrebbe forse inibire la convezione.

Dopo i residui rovesci notturni sul settore tirrenico, la giornata di martedì trascorrerà con cielo generalmente poco nuvoloso. Si potrà avere qualche nube in più sui settori montuosi nel pomeriggio e sulla costa tirrenica. Le temperature saranno nella media climatica sul settore nord-occidentale, mentre potrebbero ancora raggiungersi i +35/36°C sulle zone più interne e sul sud-est. Soffierà ancora vento di Maestrale con mari mossi.

La giornata di mercoledì sarà molto simile a quella precedente, ma con temperature in lieve aumento: saranno possibili punte di +38/39°C sulle zone interne e +30/33°C sul settore settentrionale. Venti ancora di Maestrale ma in indebolimento.