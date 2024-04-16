IN GIRO PER RAGUSA CON L’AUTO PIENA DI STRUMENTI PER FORZARE LE SERRATURE: DENUNCIATI 4 CATANESI

Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio predisposti dal questore della provincia di Ragusa Vincenzo Trombadore, finalizzati alla prevenzione dei reati in genere, con...

Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio predisposti dal questore della provincia di Ragusa Vincenzo Trombadore, finalizzati alla prevenzione dei reati in genere, con particolare riguardo ai reati predatori ed ai furti degli autoveicoli, il personale della Squadra Volante della Questura di Ragusa ha denunciato in stato di libertà 4 catanesi, rispettivamente di anni 45, 35, 33 e 22, in quanto trovati in possesso di strumenti atti a forzare le serrature.

Il controllo è avvenuto in piena notte, intorno alle 2,30, in una via centrale di Ragusa; gli agenti della Squadra Volante hanno proceduto al controllo della Fiat Panda sulla quale viaggiavano i quattro catanesi, già noti alle forze dell’ordine.

I poliziotti, insospettiti per la presenza dei quattro soggetti in quell’ora e in quel luogo, hanno perquisito la loro autovettura; nel corso della perquisizione hanno rinvenuto diversi strumenti atti ad aprire serrature e ad asportare autoveicoli che sono stati subito sequestrati; tra i vari oggetti sequestrati vi è anche uno scanner per la lettura delle centraline delle automobili “Obdii”, un dispositivo di avviamento di emergenza e altri attrezzi, alcuni dei quali opportunamente modificati per intervenire sul nottolino di accensione dei veicoli.