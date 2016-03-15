In merito alle vicende dell'Ipab

Riceviamo e pubblichiamo dalla presidenza del consiglio

95047.it L'intervento della presidente del consiglio, Laura Bottino:

"Egregio Direttore,

mi dispiace doverle segnalare (nel suo articolo lei scrive che nessun politico locale era presente) che lo scorso 8 marzo, la sottoscritta, mentre i lavoratori della Casa di Ospedalita "Salvatore Bellia" insieme ai rappresentanti delle OO SS manifestavano davanti la sede dell'istituto in via G. B. Nicolosi, si trovava li con loro per far sentire la propria vicinanza e il proprio sostegno, così come riportato da altre testate giornalistiche.

Se da un lato leggo con piacere dell'iniziativa del club service Lions di Paternò a sostegno di tali lavoratori, degli assistiti, che testimonia la necessità metodologica di un approccio "collettivo e sociale" ai diversi problemi che colpiscono una comunità, la nostra comunità, dall'altro non posso non esprimere la mia amarezza verso quanti invece utilizzano il metodo opposto, quello cioè della delegittimazione dell'altro da sé. Questi lavoratori urlano giustizia e tutti noi abbiamo il dovere di sostenere questo urlo, amplificarlo, ciascuno con il proprio ruolo e le proprie competenze. Il Consiglio Comunale, collegialmente, e ciascun Consigliere, individualmente, non hanno direttamente competenze per la risoluzione di questo problema, possono e devono continuare a promuovere tutte quelle iniziative volte a far sì che la Regione, che continua ad apparire sorda come già dimostrato anche con l'ultima finanziaria, affronti una volta per tutte la questione della nostra IPAB, come quella delle altre presenti in tutta l'isola.

Ritengo che questa battaglia, proprio per evitare che vada persa in partenza, possa essere affrontata solo se tutti danno il proprio contributo, senza divisioni o sterili attacchi. Mettendo da parte differenze, pregiudizi e conflitti, occupandosi del problema senza strumentalizzarlo per ottenere altro".

NOTA DEL DIRETTORE. Ammetto di essermi sforzato. Ma, nonostante abbia cercato accuratamente, da nessuna parte su questa Testata è stato scritto che "nessun politico era presente". Taccio su tutto il resto, perchè da almeno quindici anni racconto le umilianti e complicate vicende dei lavoratori dell'Ipab: e politica e istituzioni hanno sempre continuato ad allargare le braccia. Grazie per il Suo importante contributo - Anthony Distefano