IN SICILIA 65 NUOVI CASI NELLE ULTIME 24 ORE, MA 58 SONO MIGRANTI

Sono 65 i casi in più in Sicilia nelle ultime ventiquattr'ore per quanto riguarda l'epidemia di coronavirus, ma ben 58 sono migranti.

Tre i casi registrati in provincia di Catania, gli altri a Siracusa, Ragusa Messina e Palermo che vedono un positivo a testa in più rispetto al giorno precedente.

Il numero degli attualmente positivi sale quindi a 957 di cui: 54 i ricoverati con sintomi, 9 in terapia intensiva - dato quest'ultimo in discesa rispetto a ieri - ed 884 in isolamento domiciliare.

Sono 4067 i casi totali dall'inizio della pandemia, 2.834 i guariti (ben 21 in più rispetto ai ieri). Il dato dei decessi resta fortunatamente 286.

DATI ITALIA

In leggera flessione, ma con circa 22.000 tamponi in meno rispetto a ieri, i nuovi contagi da coronavirus. Sono stati 953, mentre ieri erano stati 1210. E' quanto riporta il rapporto del ministero della Salute, pubblicato sul sito della Protezione Civile. Sono 65 in terapia intensiva, 4 in meno rispetto a ieri.

Bollettino di oggi:

• 953 contagiati

• 4 morti

• 192 guariti

-4 terapie intensive

+ 74 ricoveri

Circa 22.000 tamponi in meno rispetto a ieri