IN SICILIA ANCHE QUEST’ANNO LIBRI DI TESTO GRATIS PER FAMIGLIE A BASSO REDDITO

Le famiglie siciliane con basso reddito, anche per il prossimo anno scolastico 2019/2020, potranno beneficiare della fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo.

Potranno beneficiarne gli studenti delle scuole medie e degli istituti superiori, statali e paritari, il cui nucleo familiare presenta un indicatore Isee pari o inferiore a 10 mila euro.

Le famiglie potranno fare richiesta del buono libri direttamente all’istituto scolastico presso cui risultano iscritti i propri figli entro e non oltre il 30 settembre.

Le scuole, entro il 31 ottobre, daranno comunicazione ai Comuni che a loro volta, entro novembre, provvederanno a raccordarsi con l’assessorato regionale all’Istruzione al quale compete l’erogazione definitiva dei contributi.

“Continuiamo a contribuire – ha detto l’assessore Roberto Lagalla – all’incessante e gravoso impegno delle famiglie meno agiate nel percorso educativo e formativo dei loro figli. L’istruzione è un diritto ma spesso la sua garanzia comporta notevoli sacrifici da parte di molte famiglie e a loro va certamente dedicata una particolare attenzione per garantire il sostegno necessario. Questa è la direzione intrapresa dal governo Musumeci verso la quale stiamo orientando le azioni finalizzate al miglioramento dei servizi e, in generale, della qualità del sistema d’istruzione regionale”.